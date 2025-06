Casarano, Di Bari premiato con la Panchina D’oro: “Onorato del riconoscimento”

Importante riconoscimento per il tecnico del Casarano Vito Di Bari. Alla Fiera di Rimini, infatti, l’allenatore è stato premiato con la ‘Panchina D’oro’ per la vittoria del Girone H di Serie D con la squadra salentina. Un traguardo prestigioso commentato così da Di Bari sul suo profilo Facebook:

“Sono onorato di ricevere questo Premio, un riconoscimento che chiude un percorso fantastico.

Grazie al mio staff tecnico, per la professionalità e il lavoro quotidiano spesso silenzioso ma fondamentale. Alla società, per la fiducia e le condizioni ideali per esprimerci al meglio. Ai nostri tifosi, per il calore e il sostegno in ogni partita. Ai miei calciatori, per l’impegno e la grande empatia che ha reso speciale il nostro percorso insieme. E soprattutto alla mia famiglia: a mia moglie e alle mie figlie, per l’amore, la pazienza e i sacrifici. Vivere lontani non è stato facile, ma è anche grazie al loro supporto che ho potuto dare tutto me stesso.

Questa Panchina d’Oro è anche vostra”.

