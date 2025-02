Casarano, Di Bari: “Non immaginavo questo tipo di cammino”

“Ci fa piacere stare a quattro punti sulla seconda, impossibile dire il contrario. Però, di fronte ci sono ancora dieci partite e la strada è lunga. Non possiamo cullarci ma continuare a guardare avanti perché ci saranno degli scontri diretti”. Sono le parole del tecnico Vito Di Bari dopo il pokerissimo inflitto al Matera questo pomeriggio.

Di Bari, l’analisi sulla vittoria di questo pomeriggio

“Dovevamo essere più concreti. Abbiamo avuto tantissime occasioni nei primi 10 minuti e dovevamo stare sul 3-0. Invece, non ci siamo riusciti e il Matera ha avuto l’occasione per fare l’1-1. Però, sono davvero contento di questo 5-0 perché abbiamo affrontato una squadra davvero molto forte e difficile da affrontare. In settimana, infatti, ero molto preoccupato per questa partita”.

Casarano, Di Bari analizza i numeri della squadra

“Nella mia gestione abbiamo conquistato 23 punti su 27 disponibili. Sinceramente non immaginavo questo tipo di cammino. Sono contento di essere entrato nella testa di tutti i giocatori. Adesso, sta arrivando anche lo spettacolo. Dobbiamo essere bravi a non intaccare gli equilibri perché siamo noi i principali avversari di noi stessi. Chi gioca meno traina il gruppo e non è facile lasciarne alcuni in tribuna”.

