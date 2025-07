Casarano, Di Bari: “Molto soddisfatto del mercato”

Fatica, idee, riposo. Questo il rito del Casarano in quel di Cascia, dove i salentini stanno preparando la prossima stagione, quella del ritorno in Serie C. Intervistato da Antenna Sud, il tecnico dei rossazzurri, Vito Di Bari, ha manifestato la propria soddisfazione per questi giorni di ritiro: “Sono contento, stiamo lavorando bene in un posto magnifico che ci permette di allenarci e riposare. Si sta creando un bel clima e questa è la cosa più importante. C’è tanto entusiasmo e questa deve essere un’arma per noi. Sarà bello affrontare le grandi realtà del nostro girone. Troveremo piazze importanti, la fame farà la differenza. Abbiamo creato un gruppo di uomini, abbiamo sudato tantissimo per questa promozione. I confermati saranno importanti per i nuovi arrivati, la serietà è l’aspetto più importante in questa squadra”.

Di Bari si è poi espresso positivamente sul mercato: “Siamo contenti, abbiamo creato un rapporto di sintonia con i dirigenti. La squadra è già all’80%, mancano due situazioni in difesa ma la società si sta muovendo e sono molto soddisfatto. Ho voluto fortemente Maiello, porta esperienza e mentalità. È una guida in campo e fuori, sono molto contento del suo approccio con i ragazzi”.

Il Casarano non si snaturerà. L’ottimo calcio mostrato la scorsa stagione verrà riproposto anche tra i professionisti, come ammesso dal tecnico: “La nostra idea è quella di giocare a calcio e divertirci. Troveremo delle insidie ma crediamo fortemente nelle nostre idee di calcio”.

