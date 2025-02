Casarano, Di Bari: ‘Gara gestita bene, campionato durissimo’

L’allenatore del Casarano Vito Di Bari ha commentato così la vittoria di Brindisi ai microfoni di Antenna Sud: “Sapevamo che oggi non sarebbe stata facile, in casa loro fanno sempre risultato. Siamo stati bravi a gestirla bene, siamo un gruppo unito. Pensiamo tutti all’obiettivo finale. Mai come oggi avevamo tante modifiche nei titolari. Conoscendo la forza del Brindisi volevamo gestirla nel primo tempo e affondare nel secondo. Abbiamo due squadre titolari, oggi in tribuna c’era Guastamacchia. È un campionato duro, ho perso un campionato a Taranto da capolista a +4”.

