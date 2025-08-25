Casarano, debutto in C solo per abbonati: la società chiede i danni

È scontro tra il Casarano Calcio e l’amministrazione comunale cittadina. Nelle scorse ore, la squadra ha debuttato in casa in serie C, ma con 1.500 posti in meno allo stadio “Capozza”, a causa dei ritardi nei lavori di adeguamento alla struttura.

Per questo la Società sportiva, presieduta dall’imprenditore Antonio Filograna-Sergio, ha annunciato in una nota ufficiale di star procedendo per via legale alla richiesta di risarcimento. Non solo per “il danno economico che ne è derivato”, si legge, ma anche per “il fatto che le centinaia di tifosi che avrebbero voluto assistere alla gara, di fatto sono stati penalizzati”, a causa delle limitazioni imposte.

La decisione è giunta a seguito dell’ordinanza firmata lo scorso mercoledì 20 agosto dal primo cittadino Ottavio De Nuzzo, per mezzo della quale è stato inibito ai tifosi l’uso delle due tribune laterali e limitato l’accesso alla tribuna centrale ai soli abbonati.

Un provvedimento, quest’ultimo, dettato dal parere negativo della Commissione comunale di vigilanza sul progetto di adeguamento e messa in sicurezza dello stadio. La Commissione avrebbe infatti negato l’approvazione poiché i lavori per l’adeguamento delle vie di fuga delle tribune, richiesti già a giugno, non sarebbero stati eseguiti in tempo.

Da qui, dunque, i paletti imposti dal Sindaco e il successivo annuncio tramite nota del Casarano Calcio.

Repentina la replica della maggioranza, che si difende attraverso i social ufficiali del Comune, definendo l’attacco della società sportiva una “ingiusta macchina del fango”. “Dalla prossima partita casalinga di campionato, – assicura De Nuzzo -, lo stadio Capozza avrà tutti i pareri favorevoli necessari per poter ospitare il massimo della capienza”.

E il messaggio si chiude con una chiosa: “Si precisa che il Sindaco si è assunto la responsabilità di firmare la deroga alle prescrizioni poiché l’alternativa sarebbe stata giocare a porte chiuse. E questo sì che sarebbe stato un danno”.

