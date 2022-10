“Sono contento per Vitofrancesco, è un calciatore eccezionale che può dare tantissimo a questo gruppo, oltre a essere una persona splendida. Abbiamo scelto di giocare con il 3-5-2 perché dobbiamo essere flessibili, è un sistema che ho portato come tesi a Coverciano. Ho detto ai ragazzi che dovevamo essere una squadra e lo abbiamo dimostrato con una bella vittoria, in una gara in cui dovevamo lottare calandoci nella parte. Le squadre forti devono dimostrare di poter giocare in diversi modi”. Così Giovanni Costantino, tecnico del Casarano, dopo il successo di Altamura.