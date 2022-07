Casarano: Costantino si presenta, ‘Ecco la mia missione’

“Scegliere Casarano non è stato difficile, anzi. Ci ho messo dieci secondi per accettare”. È così che si presenta Giovanni Costantino, 37 anni, nuovo tecnico del Casarano. Sono a Casarano solo da qualche giorno, ma mi sono bastati per capire quanto amore nutra la gente nei confronti della maglia e della società. È un attaccamento prezioso. La mia missione? Riportare entusiasmo, orgoglio e mentalità. So di allenare in una piazza esigente, sarà una motivazione in più”.