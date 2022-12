Casarano: Costantino, ‘Paghiamo colpe non nostre’

Condividi su...

“Tutti possono sbagliare: allenatori, presidenti, direttori, calciatori, ma non è giusto pagare per colpe di altri. Con tutti i soldi che si investono, chi commette errori creando danno deve essere fermato. Mi auguro, per il futuro, di non dipendere più dai torti arbitrali”. Calmo, ma deciso Giovanni Costantino quando analizza la sconfitta del suo Casarano con la Cavese. Il tecnico, come in precedenza in presidente Maci, punta il dito sulla terna arbitrale. “La sconfitta non è dovuta solo a nostre mancanze. E non venite a dirmi che abbiamo meritato di perdere…”.

La vetta adesso dista 8 punti, ma Costantino non ha intenzione di mollare, anzi: “Tra noi e la Cavese non c’è quel distacco, crediamo di non essere inferiori. Mercato? Per ogni entrata deve esserci un’uscita. Ci manca qualcosa e in settimana potrebbero esserci delle novità”.