“Il Barletta ha un cammino diverso dal nostro, ha segnato pochi gol subendone ancora meno. È una squadra che ha grande entusiasmo dopo la promozione della passata stagione, con delle individualità importanti e che ha messo in difficoltà formazioni di rango come la Cavese. Dobbiamo essere pronti a una gara d’intensità fin dal primo minuto perché ci possono mettere in difficoltà sotto l’aspetto agonistico. Però, abbiamo tutti i mezzi per disputare una partita importante. Recuperiamo Andrea Saraniti, che per noi è un calciatore importante, devo solo decidere se iniziare con lui o utilizzarlo a gara in corso. Senza di lui siamo riusciti a segnare sette reti, ma la sua personalità è importante per il gruppo, siamo felici di averlo ritrovato in così poco tempo”. Lo dichiara Giovanni Costantino, tecnico del Casarano, alla vigilia del match del Capozza con il Barletta.