8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Casarano, colpo a centrocampo: arriva Lulic

Anthony Carrano 8 Agosto 2025
Nuovo rinforzo per la mediana del Casarano: si tratta di Karlo Lulic,  centrocampista croato classe 1996.

Nato calcisticamente tra le fila del Graničar Laze e poi del Mladost Cernik, Lulić compie il primo vero salto di qualità nel 2010, quando entra nel settore giovanile dell’NK Osijek. È lì che inizia a farsi notare, tanto che nel 2014 si apre per lui una porta importante: quella della Sampdoria.

In blucerchiato resta un anno, poi si fa le ossa in prestito nella 1^ Liga ceca con i Bohemians 1905. Nel 2016 sceglie di rientrare in patria, tornando all’Osijek per rilanciare la propria carriera.

L’approdo definitivo nel calcio italiano avviene nel 2021 con la maglia del Frosinone: in tre stagioni colleziona 47 presenze e realizza 2 gol, dimostrandosi pedina utile in mezzo al campo.

Nel gennaio 2024 si trasferisce al Bari, con cui disputa 19 gare. A settembre passa in prestito al Sarajevo, prima di fare ritorno in Puglia a giugno scorso.

Un percorso ricco di esperienze internazionali, che racconta di un giocatore abituato ad adattarsi e a dare solidità al reparto.

