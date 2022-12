Casarano, Citro e Gaeta si presentano: “Vogliamo vincere il campionato”

Il Casarano non intende mollare. Sebbene la vetta sia lontana nove punti, i rossazzurri credono ancora nella vittoria del campionato. A confermarlo è stato lo stesso presidente Maci, che in occasione del “Gran Galà del Calcio” di Antenna Sud ha spiegato come il club continui a credere fortemente al salto di categoria. I colpi messi a segno nell’ultima finestra di mercato ne sono piena testimonianza: Monaco, Cipolletta, Tipaldi, Gaeta e Citro. Questi ultimi si sono anche presentati ribadendo quello che è l’obiettivo comune della società.

