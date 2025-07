Casarano, Chiricò: “Possiamo essere la sorpresa del prossimo campionato”

Il Casarano riparte dalla Serie C: al via la preparazione con visite mediche e test prima del ritiro a Cascia. Tra i nuovi arrivi spicca Cosimo Chiricò, che torna in rossazzurro dopo aver iniziato qui la sua carriera nel 2010. Il suo ritorno accende l’entusiasmo di squadra e tifosi. Le dichiarazioni del fantasista, rilasciate al “Quotidiano di Puglia” tra presente e futuro:

«Rieccomi a Casarano dove sono stato benissimo. È trascorso un bel po’ di tempo, ma mi rimane il ricordo di un’esperienza calcistica importante, che mi ha formato molto dal punto di vista tecnico e caratteriale, da lì in poi è iniziata la mia carriera da calciatore, che ha toccato piazze calcistiche rilevanti del panorama nazionale. Tornare qui, perciò, mi riempie ancora di più di orgoglio, mi auguro di ripagare sul campo la fiducia ripostami, sono convinto che lavoreremo in perfetta sintonia e di riflesso sarà possibile raggiungere risultati in grado di appagare gli sforzi della società».

Filograna importante per la scelta di Casarano

«Dopo due anni che non mi hanno soddisfatto del tutto, avevo bisogno di ritrovare il sapore della mia terra e la chiamata del Casarano è stata folgorante in senso positivo anche perché il presidente Filograna è di per sé una persona che trasmette entusiasmo e motivazioni forti. È stato facile trovare l’accordo, il presidente ha una visione precisa di quelli che sono i programmi e di come è possibile raggiungerli. La società, per quanto mi è stato possibile constatare in questi giorni, ha un’organizzazione invidiabile, c’è una macchina organizzativa pronta ad affrontare un torneo impegnativo quale è quello di serie C».

Aspettative personali

«Arrivo a Casarano portandomi dietro una pratica calcistica sviluppata in contesti calcistici diversi, che, tuttavia, spesso avevano un identico comune denominatore, ossia raggiungere traguardi di primo livello. Il Casarano, dopo tanti anni, è tornato in serie C, io personalmente mi sono già calato nella nuova dimensione, metterò a disposizione di tutti la mia esperienza, lo farò in campo e lo farò nello spogliatoio, due aspetti che sembrano diversi ma che in realtà vanno di pari passo».

Obiettivo stagionale

«Aver scelto Casarano è stata la logica conseguenza di aver interloquito con il presidente Filograna, che ha già delineato un percorso ben preciso, pur nella consapevolezza che il calcio è uno sport imprevedibile, perché il responsone che ti appaga è quello che ti dà il campo. Si sta allestendo un organico che può veramente consentire al Casarano di essere una sorta di outsider, la cui imprevedibilità può veramente essere la sorpresa della stagione».

