Casarano, Chiricò è ufficialmente un giocatore rossoazzurro

La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Cosimo Chiricò, attaccante, classe 1991. Cresciuto nel settore giovanile del Lecce, per il calciatore è un “ritorno” a Casarano, avendo indossato la maglia rossazzurra nel campionato 2010-2011 in serie D (27 presenze e 7 gol). Cosimo Chiricò ha sviluppato una carriera longeva e ricca di successi tra Serie B e Serie C. Ha accumulato oltre 400 presenze tra i professionisti, con quasi 90 gol e numerosi assist decisivi. Ha centrato 4 promozioni in Serie B con Lanciano, Lecce, Latina, Ascoli, Foggia, Cesena, Padova, Monza, Crotone (37 presenze e 2 gol), Catania (35 presenze e 1 gol) e, da febbraio di quest’anno, alla Cavese con 9 presenze e 1 gol.

Ha vinto anche tre trofei: Coppa Italia di Lega Pro e Supercoppa, con il Foggia, Coppa Italia di Serie C con il Padova.

Le sue prime impressioni: “Ritornare qui, a distanza di 15 anni, per me è una grande emozione. Conosco bene il grande pubblico del “Capozza” e sono sicuro che sarà come sempre fondamentale. Sono felice di tornare in un ambiente che vive e si nutre di passione per questa gloriosa maglia.”

