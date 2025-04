Casarano, che festa per il ritorno in C! Un traguardo tanto atteso quanto meritato

Non sempre vince la squadra costruita meglio in linea teorica. Non sempre vince la formazione più forte sulla carta. Non sempre spendere tanto è sinonimo di successo. Questo Casarano però ha davvero dimostrato di essere la compagine migliore del girone H di Serie D, aggiudicandosi con due turni di anticipo un campionato che alla vigilia di stagione aveva almeno quattro candidate al primo posto. Lo ha fatto con una vera e propria corazzata, probabilmente la più forte dell’intera categoria per organico e profondità di rosa.

In questo successo ci sono tanti meriti: a partire dal presidente Antonio Filograna, bravo e coraggioso nel decidere di affidarsi in un momento se non altro particolare ad un allenatore tanto giovane ed emergente, quanto qualificato e promettente, come Vito Di Bari.

Quest’ultimo è stato straordinario a dir poco nella gestione di un gruppo ricco di stelle, a cui ha messo a disposizione una proposta di calcio divertente e votato all’attacco. Il destino si è poi divertito, regalandogli la possibilità di vincere questo campionato proprio nella giornata in cui incrociava la “sua” Fidelis Andria, ossia l’unica formazione capace di battere questa corazzata in 32 turni di campionato.

È stata la vittoria di Malcore, Legittimo, Perez e D’Alena, scesi dalla Lega Pro convinti di sposare un progetto vincente. È stata la vittoria di chi può considerarsi uno specialista di promozioni in Serie C, come Loiodice e Saraniti: la terza negli ultimi quattro anni per il primo, la settima in totale per il secondo. È stata la vittoria di chi il girone H lo aveva già dominato un anno prima, come gli ex Altamura Fernandes e Logoluso.

La data del 17 aprile 2025 resterà scolpita nella storia del Casarano, che dopo 27 anni di attesa torna in Lega Pro, e lo fa con l’intenzione di restarci.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author