Casarano | C’è l’ufficialità di Feola per la panchina rossoazzurra

La Società Casarano Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra a Mister Vincenzo Feola.

A Vincenzo Feola un caloroso benvenuto nella famiglia rossazzurra con gli auguri di buon lavoro.

Le prime dichiarazioni di mister Feola e del presidente Giampiero Maci.

Quali sono mister le sue prime impressioni da neo allenatore del Casarano?

“Il rapporto con la società nasce, intanto, dal fatto che ho ricordi stupendi del Casarano. Per me è un onore e tornare a Casarano dove ho giocato nel 1993. E’ una gioia immensa che la società abbia pensato a me. Quando sono stato chiamato non ci ho pensato due volte. Tutti parlano bene del Casarano e sono entusiasta di poter intraprendere questa nuova avventura con i colori rossazzurri”.

Quali sono gli obiettivi e le aspettative per il nuovo campionato?

“Sarà un campionato strano, questo, perché dobbiamo vedere dopo la pandemia cosa ci aspetta. Casarano è una società e una piazza ambiziosa, sicuramente vorrà migliorarsi, anche rispetto all’anno scorso, e ci sono tutti i presupposti per fare bene”.

Ha già le idee chiare sulla rosa?

“La rosa si costruirà di comune accordo con la società. Si parte già da un’ottima intelaiatura. Come ho, più volte, ribadito: sono gli “uomini” che fanno vincere i campionati e che fanno raggiungere gli obiettivi. E’ il profilo umano, quindi, che deve essere privilegiato nella costruzione della rosa. Di calciatori bravi ce ne sono tanti, è fondamentale, però, che a questa qualità si aggiunga lo spessore umano”.

Saranno molto importanti gli under, ovviamente…?

“I giovani sono molto importanti. Un campionato di primo piano passa anche dai giovani bravi e ambiziosi”.

Inizia quindi l’avventura, mister?

“Si, mi metterò a lavoro immediatamente. Avremo tempo per confrontarci con la stampa, per il momento, sento di rivolgere ancora un grazie alla società per l’opportunità concessami, e un caloroso saluto a tutta la tifoseria rossazzurra di cui conosco bene la grande passione e competenza”.

Le dichiarazioni del presidente Giampiero Maci:

“Siamo molto contenti che mister Feola abbia sposato il nostro progetto entrando subito in armonia con il nostro modus operandi. Il fatto, poi, che abbia indossato la nostra maglia in una stagione indimenticabile per la piazza aggiunge quel pizzico di orgoglio nella scelta operata. Conosciamo tutti mister Feola, prima da calciatore, poi da allenatore importante e vincente in contesti altrettanto importanti

Da questo momento in avanti, di concerto con la direzione sportiva, il mister lavorerà per la costruzione della rosa 2020-2021. A mister Feola il benvenuto nel mondo rossazzurro, che lui conosce molto bene”.