Casarano Calcio | 5 conferme in attesa di Rodriguez

Il Casarano dell’era Feola comincia a prendere forma, ma la squadra si incontrera’ con un leggero ritardo. Slitta infatti a lunedì 10 agosto l’inizio del raduno precampionato. In realtà i rossazzurri si sarebbero dovuti incontrare in queste ore, ma la società di Maci preferisce osservare alla lettera il protocollo di sicurezza da Covid. Il club infatti ha deciso di sottoporre all’esame del tampone tutti i tesserati e contestualmente si procederà anche con un’ulteriore sanificazione degli ambienti in uso alla squadra rossoazzurra. Intanto, sono state ufficializzate altre cinque riconferme per l’ex tecnico del Cerignola: parliamo di Andrea Feola, Leonardo Versienti e gli under Rocco Occhiuto, Luka Lobjanidze, Antonio Atteo tutti arruolabili anche per la stagione 2020/2021. Sarebbe ormai definita la trattativa che porterà Samon Reider Rodriguez al Casarano, il avrebbe raggiunto una solida intesa con l’agente del ragazzoIl classe ’88 è una garanzia in Serie D, un profilo capace di siglare 120 gol in 180 presenze tra Serie C, D ed Eccellenza. Nelle ultime stagioni il cubano ha sempre raggiunto la doppia cifra, al Cerignola in sole 18 presenze ha siglato 15 reti nell’annata conclusa anticipatamente a causa della pandemia. In attesa dell’ufficialita’ Feola comincia a godersi un’auto che sicuramente partirà in prima fila in questo campionato di serie D, per la pole position manca ancora qualche altro colpo di mercato.