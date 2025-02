Casarano, buone notizie: ridotta la squalifica al difensore Rizzo

Gianmarco Rizzo torna a disposizione del tecnico Di Bari in vista della sfida contro il Matera di domenica pomeriggio al Capozza. Ridotta da tre a due giornate la squalifica per il difensore.

“La Corte Sportiva d’Appello, nell’udienza odierna, ha accolto in parte il reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Rizzo Gianmarco in relazione alla gara Palmese-Casarano del 26 gennaio scorso, riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore a 2 giornate effettive di gara”, è quanto si legge sui canali del club rossoazzurro.

Una freccia in più per il tecnico Di Bari che ritrova il difensore Rizzo che ha saltato le sfide contro Fasano e Brindisi per squalifica, dopo l’espulsione rimediata contro la Palmese.

