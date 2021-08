Casarano | ‘Branco’ di adolescenti attacca 60enne fragile

Un ‘branco’ di adolescenti, maschi e femmine, se l’è presa con un uomo fragile di 60 anni in piazza San Domenico a Casarano, in Salento, sotto gli occhi di molti residenti, compreso il consigliere comunale Marco Mastroleo che stava raccogliendo firme per il referendum. Il consigliere ha raccontato tutto su facebook, equiparando l’episodio, avvenuto l’altro ieri sera, alle violenze della baby gang che finì per uccidere Antonio Stano nel 2019 non troppo lontano da lì, a Manduria (Taranto). “Il sig. Giovanni, persona umile, garbata, riconosciuta da tutti come uomo mite e rispettoso delle regole – scrive Mastroleo nel post – ad un certo punto viene preso di mira da un gruppetto di circa 6 ragazzini/e”, lui li rincorre per un breve tratto dal Comune alla scalinata di sinistra della scuola, dove poi il ‘branco’ lo attacca. Dalla mia posizione (esattamente tra la fontana e le panchine) ho visto tutta la scena – precisa il consigliere -. Il Sig. Giovanni veniva ‘accerchiato’ da questo gruppo di ragazzini, veniva spintonato e cadeva rovinosamente sulle scale della scuola. Nonostante fosse già inerme a terra, questo gruppetto ha continuato a picchiarlo con calci lungo i fianchi”. Il consigliere è intervenuto e, supportato poco dopo da altri passanti, è riuscito a far desistere il ‘branco’: “Ho urlato contro le ragazzine”, dice, mentre “i ragazzini (probabilmente 4) invece sono scappati”. Il mattino dopo “ho sentito il Sig. Giovanni – aggiunge – il quale è andato dal medico, ha ancora dolori al polso ed al fianco sinistro, e per grazia ricevuta, non ha nulla di rotto”. L’altra sera “sono stato con Giovanni – racconta ancora Mastroleo – l’ho riaccompagnato a casa ed il mantra che ripeteva era: ‘cose così non mi accadevano più da anni’. Non so quante volta lo ha detto, ma nella sua voce c’era la paura che poteva riaprirsi un ciclo della sua vita che aveva archiviato”.