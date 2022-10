CASARANO – Un punto a testa nel match tra Casarano e Barletta, con i protagonisti delle due squadre che non lesinano il rammarico per i due punti persi. Meglio i biancorossi nel primo tempo, con il vantaggio di Russo e il gol annullato a Petta, rossoazzurri più agguerriti nella ripresa, con il pareggio di Burzio e l’assalto finale che però non sposta il punteggio dall’1-1.

«Pari giusto, rimpianti per noi nel primo tempo – spiega il dg del Barletta Beppe Iannone, in sostituzione dell’espulso Farina – nella ripresa siamo stati bravi a tenere botta anche dopo il pareggio del Casarano. Da rivedere qualche episodio discutibile, sia il gol annullato sia l’espulsione del mister».

Costantino punta l’attenzione sulla reazione del Casarano: «Primo tempo negativo, il Barletta è entrato meglio e ha giocato bene i primi 15 minuti in cui ha concretizzato gli sforzi profusi. Dopo siamo usciti alla distanza e abbiamo preso le redini della partita, nella ripresa abbiamo raccolto i frutti ma non è bastato per centrare il successo».