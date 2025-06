Casarano, Audi Q8 in fiamme nella notte: auto distrutta, indagini in corso

Paura nella notte in pieno centro a Casarano, dove un’Audi Q8 è stata completamente distrutta da un incendio divampato improvvisamente mentre era parcheggiata in Piazza Umberto I.

L’allarme è scattato alle 02:54 del 3 giugno 2025. Sul posto è intervenuta con prontezza una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli. All’arrivo dei soccorritori, l’auto era già completamente avvolta dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diversi minuti e hanno permesso di evitare il coinvolgimento di altri veicoli o strutture limitrofe.

Il rogo ha tuttavia provocato la completa distruzione del veicolo. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella dolosa.

Sul posto anche una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Casarano, incaricata degli accertamenti investigativi e della raccolta di eventuali testimonianze.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts