Casarano, assalto alla Serie C: Malcore trascina i rossazzurri

Il Casarano, nel rush finale di campionato, cercherà di conquistare la tanto ambita promozione in Serie C, obiettivo fortemente voluto dal presidente Filograna. Quest’ultimo, durante l’estate, ha effettuato un importante investimento economico per garantire ai tifosi rossazzurri una squadra competitiva, arricchita da attaccanti del calibro di Giancarlo Malcore.

È proprio il centravanti della compagine salentina a guidare la classifica marcatori con 15 reti, trascinando il Casarano verso le zone alte della classifica.

Sarà dunque fondamentale per mister Vito Di Bari, che può contare su una rosa di grande valore, continuare a sfruttare la vena realizzativa del bomber pugliese. L’obiettivo è regalare alla tifoseria il tanto desiderato ritorno nel professionismo e non vanificare gli sforzi compiuti dalla società durante la sessione estiva di mercato

