Casarano, arriva l’ufficialità: ingaggiato Di Dio

Flavio Di Dio torna in Puglia e lo fa vestendo la maglia del Casarano. È ufficiale l’arrivo dell’ex attaccante del Cerignola in Salento, come si legge sulla nota stampa del club rossazzurro:

“La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Flavio Di Dio, classe 2002, esterno d’attacco, che arriva dalla Juve Stabia.

Calcisticamente Di Dio è cresciuto nei settori giovanili di Palermo e Bologna. L’esordio tra i professionisti, in Serie C, avviene con il Teramo nella stagione 2021/22 (3 presenze), poi breve parentesi al Picerno, dove ha segnato 1 gol in 10 presenze.

Successivamente ha vestito la maglia del Giugliano, in serie C, collezionando 57 presenze, 2 gol e 4 assist. Nel 2024 passa a titolo definitivo alla Juve Stabia, club dal quale viene girato in prestito all’Audace Cerignola, nella stagione 2024/25 dove conta 5 presenze. A gennaio 2025 va in prestito al Calcio Lecco 1912, maturando 15 presenze.

Questa la prima dichiarazione, a caldo, del neo rossazzurro: “Arrivo in una piazza importante con tanto entusiasmo e voglia di far bene. Ringrazio la società del Casarano per avermi voluto in squadra e non vedo l’ora di scendere in campo, al “Capozza”, davanti ai nostri tifosi.”

