Casarano, Antonino Filograna: “La spinta del pubblico è fondamentale per noi”

Il pareggio contro la Virtus Francavilla non ha spodestato il Casarano dal trono del Girone H. La prossima settimana, i rossoblu potranno allungare il distacco dalle inseguitrici nel match contro la Nocerina. Una sfida importante ma non decisiva secondo il vicepresidente dei salentini Antonino Filograna: “Sarà una partita importante per noi e per la Nocerina. Sarà abbastanza rilevante ma non fondamentale. Il Girone H è difficile, con tante squadre forti e scontri diretti”.

Nel corso della trasmissione ‘LuNeDì Puglia’, in onda su Antenna Sud, il vicepresidente del club ha anche commentato l’entusiasmo del pubblico: “La spinta del pubblico è fondamentale, non solo per la sfida con la Nocerina. Già da inizio stagione sono stati fatti investimenti importanti e la città lo ha percepito. Il pubblico ci ha spinti per tutto l’arco della stagione. L’entusiasmo è importante, siamo primi in classifica e a tutti piace sognare”.

Spazio poi per un commento sul match contro la Virtus Francavilla: “È stata una bella gara, i ragazzi hanno corso molto ma forse è mancato il terzo gol che poteva chiudere la partita. C’è stata qualche ingenuità sul secondo gol subìto ma c’è molta compattezza e un bel gruppo. Non manca nulla, bisogna guardare avanti e pensare a domenica prossima”.

La scelta del club di puntare sul tecnico Di Bari sta pagando: “La scelta di Di Bari è stata una sfida e finora ha dimostrato di essere all’altezza. Nel calcio succede spesso di dover dare una scossa ad un certo punto della stagione. Di Bari è giovane ma molto ambizioso, ci siamo subito resi conto che aveva uno spirito differente. Il mister sta mantenendo unito un gruppo di giocatori con tanta esperienza”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author