Casarano, Antinucci verso il prestito al Real Aversa

Pronta una nuova esperienza per Andrea Antinucci, centrocampista classe 2007 di proprietà del Casarano. Secondo indiscrezioni giunte alla nostra redazione, infatti, l’esterno sarebbe vicino al Real Aversa, club militante nel Girone H di Serie D. Antinucci si trasferirebbe in Campania con la formula del prestito oneroso. Nella scorsa stagione, il talento dei rossazzurri ha collezionato 27 presenze e due reti con la maglia dell’Isernia.
