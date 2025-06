Casarano, anche Vincenzo Ferrara verso il rinnovo

Anche Vincenzo Ferrara, secondo indiscrezioni raccolte da Antenna Sud, è vicino all’accordo per il rinnovo con il Casarano. L’attaccante è stato tra i protagonisti della cavalcata della squadra di Vito Di Bari verso la la Serie C e, nonostante negli ultimi giorni abbia ricevuto super offerte dalla Serie C, ha preferito continuare a sposare il progetto del Presidente Antonio Filograna. Salvo colpi di scena, dunque, Ferrara resterà a Casarano anche nella prossima stagio

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author