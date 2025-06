Casarano, affondo deciso per Millico

Il Casarano sta continuando a seguire il forte fantasista della Ternana Vincenzo Millico. Nelle ultime ore il club del presidente Filograna avrebbe provato ad affondare il colpo.

Vincenzo Millico, talentuoso esterno ex Foggia, in giovanissima età era considerato uno dei migliori prospetti italiani, tanto da poter vantare nel suo curriculum anche 15 presenze in serie A.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author