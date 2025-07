Casarano, ad un passo Di Dio del Cerignola

Il Casarano, secondo quanto appreso da Antenna Sud è in chiusura con Flavio Di Dio, esterno d’attacco del Cerignola. Muove i primi passi nelle giovanili di Palermo e Bologna per poi approdare per la prima volta in serie C nella stagione 2021/22 a Teramo. Poi le esperienze a Giugliano, quindi la Juve Stabia, il passaggio al Cerignola e il prestito al Lecco.

