Casarano, 52enne muore in attesa all’ospedale: aperta inchiesta

Tragedia all’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano. Un uomo di 52 anni, Danilo Pellegrino, residente a Collepasso ha perso la vita nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre stroncato da un arresto cardio circolatorio mentre attendeva di essere visitato al pronto soccorso.

I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia di Casarano, sul caso è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Lecce.

Cosa è accaduto

L’uomo, colpito da forti dolori al petto, intorno alle 17 aveva deciso di recarsi in auto al nosocomio accompagnato dalla moglie per affidarsi agli accertamenti e alle cure dei medici. Ma, secondo quanto ricostruito, effettuati i primi esami, l’attesa per i risultati e per la successiva visita di controllo si sarebbe prolungata di oltre un’ora a causa di un’urgenza in sala operatoria che ha trattenuto il cardiologo di turno.

Con il passare dei minuti le condizioni di salute del 52enne si sarebbero aggravate, tanto che l’uomo, dolorante e agitato, si sarebbe lamentato per l’attesa, inveendo contro il personale sanitario. Fino a perdere la vita accasciato su una sedia della sala d’aspetto. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione effettuati da medici e infermieri. Quanto accaduto sarebbe stato comunicato alla moglie intorno alle 19.

Le indagini

La famiglia del 52enne ha subito deciso di sporgere denuncia ai militari dell’Arma, per fare luce sulle responsabilità dell’ospedale in merito al decesso. La cartella clinica dell’uomo si trova attualmente al vaglio delle autorità, su disposizione del pubblico ministero Erika Masetti.

Nelle scorse ore i militari della stazione locale di Collepasso hanno ascoltato il medico di famiglia dell’uomo, per capire se fosse già affetto da altre patologie. La salma, a disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Solo un anno fa la famiglia Pellegrino era stata sconvolta dalla perdita del figlio 28enne, Davide, scomparso prematuramente a causa di una malattia.

