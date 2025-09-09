Casarano, 52enne morto al pronto soccorso: eseguita autopsia

Danilo Pellegrino, il 52enne camionista di Collepasso, deceduto mentre attendeva di essere visitato al pronto soccorso dell’ospedale di Casarano il 3 settembre, sarebbe morto per una sindrome coronarica acuta. Questo il risultato dell’autopsia effettuata nelle scorse ore dai medici legali per chiarire le cause del decesso, anche se, per il referto ufficiale si dovrà attendere l’esito dell’esame istologico al cuore.

Ad effettuare gli accertamenti, disposti dalla Pm Erika Masetti, il medico legale incaricato Roberto Vaglio, affiancato dal cardiologo Antonio De Giorgi. Con loro, anche i periti nominati dalle parti coinvolte nell’inchiesta aperta dalla Procura, a seguito della denuncia sporta dai familiari ai carabinieri di Casarano.

Tra questi, il medico legale Francesca Donno, nominata dall’avvocato Amilcare Tana per conto del cardiologo di turno quel pomeriggio; la dottoressa Ilaria De Fabrizio, nominata consulente di parte da Francesca Serafini, avvocato difensore del medico di turno al pronto soccorso; e Vincenzo Garzia, medico incaricato dai familiari della vittima, per mezzo del legale Luigi Suez.

Al momento, risultano essere otto le persone iscritte nel registro degli indagati, tra medici, infermieri e altro personale sanitario presenti in reparto nelle ore in cui si è verificata la tragedia.

Il 52enne si era recato al “Ferrari” nel pomeriggio di mercoledì scorso, accompagnato dalla moglie, accusando forti dolori al petto. Ma, secondo quanto ricostruito, dopo i primi esami, effettuati subito, l’attesa per la successiva visita specialistica si sarebbe prolungata di oltre un’ora e mezza. Nel frattempo, lo stato di salute dell’uomo sarebbe rapidamente peggiorato. Seduto su una sedia della sala d’aspetto, Pellegrino e la moglie avrebbero più volte sollecitato invano l’intervento dei medici.

Il 52enne avrebbe comunicato tramite chat l’aggravarsi delle sue condizioni anche alla figlia, infermiera a Modena. Adesso, i familiari ritengono che il caso sia stato preso in carico dall’ospedale con superficialità e chiedono alla magistratura di verificare eventuali responsabilità del personale medico sanitario.

