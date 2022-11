Casamicciola: Lacarra, ‘Pichetto si dimetta, parole gravissime’

Condividi su...

“Dal Ministro Pichetto Fratin non vogliamo né scuse, né ritrattazioni, ma le dimissioni immediate. Le sue parole sono di una gravità inaudita sotto tutti i punti di vista, a partire dall’inopportunità del momento. Al Ministro vanno ricordati una serie di temi, in primis quello dei pericoli del dissesto idrogeologico, di cui lui in prima persona è responsabile e dovrebbe occuparsi. Sentire parlare un esponente di Forza Italia di irregolarità e responsabilità degli amministratori locali, poi, è ridicolo. È proprio quello il partito dei condoni edilizi e delle pacche sulle spalle a chi ha devastato il nostro territorio”. Così il segretario regionale del Partito Democratico pugliese e deputato Marco Lacarra.