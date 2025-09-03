Casamassima ospita la Giornata Mondiale della Fisioterapia 2025

Il tema dell’invecchiamento sano è al centro della Giornata Mondiale della Fisioterapia, che quest’anno dedica particolare attenzione alla prevenzione e alle fragilità legate all’età avanzata. L’iniziativa, promossa a livello internazionale dalla World Physiotherapy, sarà celebrata in Puglia sabato 6 settembre con un convegno a Casamassima, presso la sede dell’Università Lum, organizzato dall’Ordine dei Fisioterapisti di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto.

L’appuntamento, dal titolo “Invecchiare con successo, attivi e connessi: le sfide del III millennio”, vedrà la partecipazione di Piero Ferrante, presidente della Fnofi, e di numerosi professionisti del settore. L’obiettivo è aggiornare operatori sanitari e pubblico su evidenze scientifiche, strumenti clinici e modelli di presa in carico efficaci, con particolare riguardo alla prevenzione delle cadute e alla gestione della fragilità nella popolazione anziana.

«Siamo consapevoli – afferma Gialia Berloco, presidente dell’Ordine Bari-BAT-Taranto – del ruolo strategico della fisioterapia nel promuovere la salute degli anziani e nel contrastare la disabilità legata all’età. In un contesto demografico in cui l’invecchiamento della popolazione è sempre più marcato, occorre un approccio multidimensionale e centrato sulla persona».

Secondo i dati Istat, al 1° gennaio 2025 quasi un quarto degli italiani ha più di 65 anni. Se da un lato aumentano coloro che praticano sport e mantengono buone condizioni fisiche, dall’altro cresce il numero di anziani che convivono con patologie cronico-degenerative spesso invalidanti. Per questo il convegno si propone come occasione di confronto e aggiornamento multidisciplinare per tutte le professioni sanitarie impegnate nella promozione della salute e nella prevenzione delle disabilità.

L’evento, che riconosce cinque crediti Ecm, rientra nella campagna nazionale “Il movimento che non si ferma”. I lavori saranno aperti da Dalia Bruno, Marino Bulzacchelli e Marco Cordella, responsabili scientifici del congresso presieduto da Gialia Berloco.

Appuntamento dunque sabato 6 settembre a Casamassima, dalle 8:30 alle 13:45, per un confronto che mette al centro la longevità attiva e le nuove sfide della fisioterapia.

