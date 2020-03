Condividi

Un malore improvviso ha strappato alla vita il 43enne Gianluca Lotito. Un grave lutto per la comunità di Casamassima, dove l'uomo era molto conosciuto e aveva militato per tanti anni nella locale squadra di calcio, di cui era uno dei punti fermi. Tanti compagni lo hanno ricordato per il suo animo buono e per le tante battaglie sportive combattute con la maglia gialloblu. Alla famiglia le condoglianze della redazione sportiva di Antenna Sud.