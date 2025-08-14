Casalabate, ragazzi aggrediti in spiaggia durante i falò

Doveva essere una notte di festa sulla spiaggia, tra falò e musica, ma si è trasformata in una scena di violenza e paura. Nella tarda serata di ieri, a Casalabate, un gruppo di ragazzi è stato aggredito da alcuni coetanei durante i festeggiamenti di Ferragosto.

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata per futili motivi, degenerando in pochi istanti. Alcuni degli aggressori – almeno quattro, secondo le testimonianze raccolte – avrebbero impugnato spranghe di ferro e coltelli, minacciando e colpendo i presenti. Le urla e la confusione hanno spinto altri bagnanti a chiamare immediatamente il 112.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e dei carabinieri, che hanno fermato e identificato diversi giovani. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati coltelli a serramanico, lame da cucina e spranghe nascoste tra gli asciugamani e sotto la sabbia.

Almeno tre ragazzi sono rimasti feriti, riportando contusioni e lievi tagli, e sono stati medicati sul posto dal personale del 118. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Le indagini sono in corso per identificare tutti i responsabili e chiarire la dinamica dei fatti. La Procura valuta le ipotesi di lesioni personali, minacce aggravate e porto abusivo di armi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts