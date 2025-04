Casa Comunità di Polignano, fine lavori entro il 2026

“Si tratta di una struttura dove i medici di famiglia potranno operare in modo più organizzato, sostenendosi reciprocamente negli orari di indisponibilità, così da poter garantire ai cittadini un riferimento in qualunque momento di apertura in cui abbiano necessità. In questo momento ci sono decine e decine di cantieri aperti in tutta la Puglia, che vengono seguiti da tutte le ASL, in perfetto rispetto dei tempi del PNRR, per investire tutto il denaro messo a disposizione sulla realizzazione di queste fondamentali infrastrutture”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenendo ad un evento pubblico organizzato dal Comune di Polignano a Mare e al quale hanno preso parte il direttore generale della ASL Bari Luigi Fruscio, il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro e il sindaco della città, Vito Carrieri.

Durante l’evento è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori della Casa di Comunità di Polignano. “Sarà il nuovo punto di riferimento per la salute dei cittadini di Polignano – ha aggiunto Fruscio – grazie all’integrazione dei servizi specialistici ambulatoriali con le cure primarie garantite dai medici di medicina generale. La ASL Bari sta investendo 1,4 milioni di euro di fondi PNRR per rinforzare la Sanità territoriale e garantire ai cittadini di Polignano quei servizi di prossimità di cui c’è bisogno, in una struttura completamente da ristrutturare di mille metri quadri”.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nel PTA di Polignano, sono iniziati il 1 aprile e termineranno entro il 31 marzo del 2026.

