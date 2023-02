LECCE – Un punto accogliente dove trovare un pasto caldo, un posto dove dormire, servizi igienici, doccia e soprattutto calore umano, vista l’emergenza freddo di questi giorni, il centro di prossimità “Casa Comune” in via Don Bosco a Lecce, ha deciso di aprire anche di notte per offrire un rifugio alle persona senza fissa dimora. Un servizio possibile Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Emmanuel, Comune, Polizia locale, Protezione civile, Questura e i tanti volontari che si sono subito messi a disposizione. Una risposta immediata all’emergenza, ma che poi prosegue per tutto l’anno per rispondere alle necessità del territorio e intervenire sulla qualità della vita di ogni singola persona in difficoltà.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

