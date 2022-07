CAROVIGNO – Tour nell’impianto di depurazione di Carovigno che, da qualche tempo, scarica in mare grazie alla nuova condotta sottomarina.

Presente e futuro

L’impianto è di quelli “modello”, con elevati standard che allontanano, questa la promessa, qualsiasi tipo di rischio ambientale. Il depuratore AQP di Carovigno, da qualche tempo, non “dismette” più nel canale reale, ma, come da progetto originale, direttamente in mare, a distanza e a profondità di sicurezza, grazie alla nuova condotta sottomarina. Tutto controllato, tutto “depurato”. Tutto pulito.

Questo il presente. Poi, c’è il futuro. Ovvero, la possibilità di riutilizzare quelle acque depurate per impieghi agricoli. AQP ci crede. ora, però, la palla passa ai comuni interessati.