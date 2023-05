Carovigno: Speronò e ferì Carabinieri, 69enne in carcere

Con le accuse di tentato omicidio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di droga il gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per il 69enne Cosimo Nigro, che lunedì scorso ha speronato diverse auto dei carabinieri a Carovigno, in provincia di Brindisi, ferendo anche alcuni militari.

Le forze dell’ordine in quella occasione per fermarlo, esplosero alcuni colpi di pistola contro gli pneumatici. Nell’auto condotta dall’uomo, un’Audi A8, che non si fermò all’alt dei carabinieri, fu trovata cocaina e un coltello lungo 18 cm con lama ricurva.

In casa del 69enne, dopo ulteriori approfondimenti investigativi dei carabinieri del Nor di San Vito dei Normanni, furono trovate diverse dosi della stessa sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e 8100 euro in contanti.

