Carovigno | Si intrufola in casa di un extracomunitario: arrestato

Tenta di intrufolarsi in una casa, ma viene scoperto dal proprietario, lo aggredisce e poi cerca di fuggire. Alla fine, però, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normani un 37enne di Carovigno, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata, percosse, danneggiamento e porto di oggetti atti ad offendere. In particolare, nel corso della notte, un cittadino extracomunitario residente a Carovigno, in regola con il permesso di soggiorno, ha richiesto l’intervento del 112, segnalando la presenza di un uomo armato di coltello che aveva tentato di accedere nella sua abitazione –verosimilmente per perpetrare un furto – e che accortosi della presenza della vittima, lo aveva minacciato e ferito alle mani con la lama, costringendolo a barricarsi all’interno per non essere inseguito nella fuga. I militari operanti, prontamente giunti sul posto, hanno bloccato e identificato il 37enne che ha opposto resistenza tentando di proseguire la fuga a piedi e hanno inoltre recuperato il coltello da cucina avente lama di 20 cm, prima che lo stesso potesse disfarsene. La vittima è stata dunque medicata dal personale del 118 intervenuto e giudicata guaribile in 7 giorni. Il coltello è stato sequestrato. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione agli arresi domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.