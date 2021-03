Carovigno | Scontro sui binari, nessun ferito

Lo scontro, violento, è stato tra un’auto ferma sui binari e un treno, con il convoglio che ha travolto il mezzo a due ruote.



Per fortuna, le tre persone che viaggiavano sulla Delta, rimasta distrutta, sono scese prima dell’impatto, verificatosi su un passaggio a livello nei pressi di Carovigno, in località Serranova, lungo la tratta Brindisi – Bari.



Il treno era già già in frenata, con il macchinista allertato dai sistemi di sicurezza. Secondo quanto riportato da Rete Ferroviaria Italiana, il passaggio a livello risulta regolarmente chiuso. Indagini per ricostruire la dinamica: non si esclude che l’auto sia rimasta ferma sui binari a causa di un guasto.