Carovigno | Rapina al Carrefour, lascia il carcere l’indagato

Inefficacia della custodia cautelare in carcere applicata dal gip per il delitto di rapina, quella, ormai famosa, al supermercato Carrefour di Carovigno dove, lo scorso luglio, una coraggiosa commessa fronteggio un bandito armato di coltello. Il presunto autore del “colpo”, il 21enne del posto Marco Conte, lascia il carcere e torna ai domiciliari: il tribunale del riesame, accogliendo l’istanza presentata dal legale Pasquale Lanzillotti, ha rilevato una lesione del diritto alla difesa del giovane, reo confesso per il reato di evasione, ma non della rapina contestata. Quel giorno, ha dichiarato il ragazzo in sede di interrogatorio, “ero al mare”.