Carovigno, ragazza si allontana da struttura: l’appello del sindaco Lanzilotti

Appello social da parte del sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti per chiedere notizie di una ragazza ucraina di 18 anni che si sarebbe allontanata nel corso della mattinata dalla struttura Meditur dove sembrerebbe svolgesse il ruolo di stagista.

Le ricerche sono coordinate dai Carabinieri di Carovigno in collaborazione con la polizia locale e in sinergia con la prefettura di Brindisi che segue l’evolversi della vicenda

“La ragazza che vedete in foto si è allontanata dal Meditur e al momento non si hanno sue tracce. È ucraina, alta 175 cm, corporatura esile, non parla italiano.

Chiunque la vedesse è pregato di contattare immediatamente la stazione dei Carabinieri di Carovigno al n. 0831 991010″

Davide Cucinelli