Carovigno, minacce e botte da orbi alla ex: arrestato

CAROVIGNO – Minacce, insulti aggressioni con calci e pugni. Dopo mesi di violenze, questa mattina, a Carovigno i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura della Repubblica di Brindisi, nei confronti di un individuo, accusato dei reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate. Vittima, una donna con cui avrebbe avuto una relazione, poi finita. E questo, l’uomo, non l’aveva mai accettato.

Le indagini hanno rivelato una serie di comportamenti violenti e minacciosi da parte dell’uomo, culminati in un recente episodio di grave aggressione fisica. Secondo quanto emerso dalle indagini, questi avrebbe tormentato la donna in modo continuativo a causa di una gelosia ossessiva. A gennaio 2025, l’avrebbe aggredita con calci e pugni, causandole lesioni e rompendo un manico di scopa addosso alla donna mentre era a terra. Le violenze sono proseguite anche nei giorni scorsi. Tra il 5 e il 6 agosto, l’uomo ha accusato la vittima, l’ha minacciata, l’ha insultata con epiteti denigratori e l’ha aggredita in presenza di un amico di lei, a cui ha sferrato un pugno. Nonostante la donna avesse cercato di allontanarsi, l’uomo ha continuato a seguirla, afferrando la portiera della sua auto per impedirle di andare via e minacciando di distruggere il veicolo.

Minacce e botte da orbi alla ex: l’escalation

L’escalation di violenza ha raggiunto il culmine quando ha aggredito fisicamente la donna, tirandole i capelli, sferrandole calci e ginocchiate anche mentre era a terra. L’aggressione le ha causato diverse lesioni, tra cui una frattura all’ulna destra, giudicate guaribili in 30 giorni. Le condotte persecutorie e aggressive non sono cessate neanche in presenza del padre della donna, verso il quale l’uomo ha proferito insulti e minacce di morte estese all’intera famiglia. Anche durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo. È stato arrestato e ora dovrà rispondere delle gravi accuse di stalking e aggressione. La vittima, che ha sporto denuncia, viveva in un costante stato di paura per la propria incolumità e per quella delle persone a lei vicine.

L’indagato non è da ritenersi colpevole fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.

