Carovigno: mare senza barriere, inaugurato il Seatrac Mover

Anna Saponaro 11 Agosto 2025
CAROVIGNO- Si chiama Seatrac Mover ed è un dispositivo elettronico grazie al quale i bagnanti con disabilità possono accedere autonomamente al mare. L’inaugurazione a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno,  alla presenza dell’amministrazione comunale e della Regione Puglia

