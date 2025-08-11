Carovigno: mare senza barriere, inaugurato il Seatrac Mover

CAROVIGNO- Si chiama Seatrac Mover ed è un dispositivo elettronico grazie al quale i bagnanti con disabilità possono accedere autonomamente al mare. L’inaugurazione a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno, alla presenza dell’amministrazione comunale e della Regione Puglia
