BRINDISI – Solo una eventuale nuova possibile commessa di Leonardo Elicotteri potrebbe salvare le 43 famiglie della CMC di Carovigno dalla disperazione del licenziamento. Dopo l’annuncio nell’incontro avvenuto in Confindustria dell’amministratore del licenziamento collettivo, FIOM,FIM,UIL hanno proclamato una assemblea in fabbrica con tutti i lavoratori per impedire il licenziamento.