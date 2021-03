Carovigno | Ingerenze criminalità organizzata, il CdM scioglie il consiglio

Su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento, per accertate ingerenze da parte della criminalità organizzata, del Consiglio comunale di Carovigno. La notizia è di questa mattina, comunicata con una nota da palazzo Chigi. Come è noto, il consiglio Comunale della Città della’Nzegna era stato già sciolto in via amministrativa il 12 gennaio 2021 a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali.

Ora, la delibera del CdM, che affida la gestione dell’ente, per 18 mesi, ad una Commissione straordinaria.