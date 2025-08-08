8 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Carovigno, il cinema Fulgor: tra nostalgia e commedia anni ’70

Gianmarco Di Napoli 8 Agosto 2025
centered image

Nella piazza principale di Carovigno è stato aperto un cinema speciale, con arredi e tabelle rigorosamente del secolo scorso: il cartellone è incentrato sulle commedie degli anni Settanta, con un occhio ai B-movie

 

About Author

Gianmarco Di Napoli

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi, cocaina e pistole a salve in casa: arrestato 30enne

8 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Carovigno, 41enne denunciato per aggressione alla ex compagna

8 Agosto 2025 Dante Sebastio

Oria, le Voci per Gaza in Piazza Lorch

8 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Athletis Signum, benedetti gli atleti del Rione Lama

8 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Francavilla fontana, controllo del territorio: un arresto e due denunce

8 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Mesagne, auto in fiamme nella notte

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

Futsal, Serie A/Femminile: il calendario della stagione 2025/26

8 Agosto 2025 Redazione

Codacons: “Balneari facciano esame coscienza e riducano listini”

8 Agosto 2025 Redazione

Virtus Francavilla, si avvicina il portiere Robert Matei

8 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Dazi: stop impianti e più export, piano per salvare il Primitivo di Manduria

8 Agosto 2025 Redazione