Carovigno, il cinema Fulgor: tra nostalgia e commedia anni ’70

Nella piazza principale di Carovigno è stato aperto un cinema speciale, con arredi e tabelle rigorosamente del secolo scorso: il cartellone è incentrato sulle commedie degli anni Settanta, con un occhio ai B-movie
