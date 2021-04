Carovigno | I Commissari si insediano al Comune

Dopo lo scioglimento del consiglio Comunale di Carovigno per 18 mesi come disposto dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’Interno, la commissione straordinaria si è insediata in Comune. A gestire l’ente per il prossimo anno e mezzo, saranno i commissari Maria Rosaria Maiorino, Maria Antonietta Olivieri e Michele Albertini.

Come è noto, il consiglio Comunale della Città della’Nzegna era stato già sciolto in via amministrativa il 12 gennaio 2021 a causa delle dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali. Poi, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, il Consiglio dei Ministri, lo scorso 12 marzo, aveva deliberato lo scioglimento, per accertate ingerenze da parte della criminalità organizzata.

L’ex sindaco Lanzillotti aveva respinto tutte le accuse: “non sono un mafioso – aveva detto il primo cittadino – e lo dimostrerò”