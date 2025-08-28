Carovigno, hashish nascosto in villaggio turistico: due arresti e una denuncia

CAROVIGNO – Gran parte dell’hashish sequestrato, ovvero 9 chilogrammi, si trovava in una casa mobile posizionata all’interno di un villaggio turistico della zona. A dare il via alle indagini, però, è stato l’altro chilo rinvenuto all’interno di un’auto. Alla fine, i carabinieri della stazione di Carovigno hanno arrestato due persone e denunciato a piede libero una terza. Questo il bilancio dell’operazione scattata nella serata dello scorso 22 agosto, in località Lamaforca, quando una pattuglia ha fermato un pensionato 63enne incensurato della provincia di Bari.

Carovigno, hashish nascosto in villaggio turistico: i fatti

L’uomo era alla guida di una Fiat Panda. Nel corso dell’ispezione, i carabinieri hanno trovato un chilo di hashish, suddiviso in dieci cilindri. La droga era nascosta all’interno dell’abitacolo.

Poi, gli investigatori dell’Arma sono risaliti al luogo di provenienza della droga. Ovvero, una casa mobile posizionata all’interno di un villaggio turistico della zona. La struttura era in uso a due giovani conviventi, un 27enne già noto e una 22enne, pure loro originari di Bari.

Con l’aiuto di un’unità cinofila della guardia di finanza di Brindisi, è stata eseguita una seconda perquisizione, qusta volta domiciliare, che ha portato al ritrovamento di altri nove chili di hashish, nascosti in un borsone, insieme a 1850 euro in banconote di vario taglio. Droga, soldi, Panda e materiale per il trasporto sono stati sequestrati.

Droga e soldi sequestrati, due arresti e una denuncia

Al termine delle formalità di rito, il 63enne e il 27enne sono stati tratti in arresto e trasferiti nel carcere di Brindisi, mentre la 26enne è stata denunciata a piede libero. per tutti l’accusa è di detenzione di droga ai fini di spaccio. “Il servizio – ricorda una nota stampa del comando provinciale dei carabinieri – rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, in modo particolare contro lo spaccio di stupefacenti, che il comando sta svolgendo in tutta la provincia”.

