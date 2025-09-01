Carovigno, grande successo per il concerto vocale e strumentale “Recital”

Nella splendida cornice del Castello Dentice di Frasso a Carovigno, la musica ha lasciato che storia ed incanto della location si incontrassero, dando vita ad una serata unica nel proprio genere, che ha emozionato e conquistato il pubblico presente. Il professor Luigi Saponaro, ideatore e anima instancabile del concerto vocale e strumentale “Recital”, è ancora una volta riuscito a trasformare la passione per la musica in un dono condiviso con la comunità, valorizzando come di consueti i talenti del territorio, prestando la solita attenzione alla tradizione, e ricevendo in cambio un vero e proprio bagno di folla.

Luigi Saponaro: “La nostra intenzione alla base resta quella di tramandare l’antichissima tradizione locale legata a musica, banda e filarmonica. Il prossimo appuntamento è fissato per il 14 settembre, con nuovi interpreti lirici, nuovi strumentio, nuovi programmi e nuove idee, sempre all’insegna dell’innovazione e contaminazione”.

Il concerto promosso dalla Fondazione Filarmonica e sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia era uno dei momenti più attesi del cartellone eventi estivi di Carovigno, ed è stato reso possibile grazie al sostegno e al patrocinio dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Massimo Lanzilotti. Presente, non a caso, anche il presidente del Consiglio Comunale Francesco Leoci: “È stata una grande serata, lo si evice dalla bella partecipazione di pubblico. L’amministrazione comunale di Carovigno è lieta di patrocinare questo genere di eventi, portano interesse culturale e musicale, ma sono utili anche per valorizzare una location splendida come il Castello Dentice di Frasso. Sosteniamo ormai da tempo la Fondazione Filarmonica, cotinueremo a farlo anche in futuro. Ringrazio gli artisti che si sono esibiti sul palco”.

