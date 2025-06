Carovigno: colpi di arma da fuoco a Santa Sabina, un ferito

Carovigno- Un uomo è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco nel pomeriggio di oggi (17 giugno) in località Santa Sabina, marina di Carovigno. Sul posto i carabinieri per i rilievi di rito e per raccogliere le testimonianze di chi ha assistito alla scena. L’uomo, con precedenti penali, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso il vicino ospedale di Ostuni. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

